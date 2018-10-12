「築地よ、さようなら！」　市場を偲んでモスクワの和食店がフェアウェルフェス

スプートニク日本
築地市場は日本一有名な魚市場でロシア人観光客の間でも新鮮な魚と異国情緒が味わえるとファンが多い。ところが２０２０年の東京五輪開催に向けた整備事情から８３年にわたる歴史に幕が降ろされた。
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В октябре в «Тоторо» пройдет фестиваль «Прощай, Цукидзи!». Крупнейший в мире поставщик рыбы, легендарный токийский оптовый рынок Цукидзи, завершает свою 83-летнюю историю и закрывается в октябре 2018 года. С 11 октября по 3 ноября у гостей ресторана будет уникальная возможность последний раз попробовать свежайшие деликатесы, доставленные непосредственно с Цукидзи, а также быть первыми в городе, кто оценит непревзойденное качество рыбы с нового рынка Тоёсу. Программа фестиваля будет обновляться каждую неделю: ⠀ С 11 по 17 — последняя аукционная закупка разнообразных видов тунца с рынка Цукидзи. Из них для гостей приготовят более 20 видов суши и сашими. ⠀ С 18 по 24 первая поставка с нового рынка Тоёсу. Белая неделя, ее хедлайнеры — лакедра, кампачи, шамааджи, тай, сузуки, савара, татиуо и другая белая рыба. ⠀ C 25 по 30 октября пройдет Красная неделя, которая будет построена вокруг редких видов красной рыбы: японского дикого лосося и глубоководного красного окуня. ⠀ 2 и 3 ноября гостей ждёт яркое завершение фестиваля — приезд из Японии одного из самых звёздных мастеров Хироюки Ясу, который разделает 100-килограммового тунца блюфин. ⠀ На время фестиваля каждый день среди гостей будут разыгрывать по пять дисконтных карт объединенной компании «Рестораны Раппопорта».Не пропустите! Забронировать стол можно по телефону +7 (495) 229-83-17. ⠀ 📍 Кутузовский проспект, д. 2/1, c. 6 ⠀ ⠀ Всё о жизни «Ресторанов Раппопорта» — в одном аккаунте @rappoport.restaurant 👈 Подписывайтесь! ⠀ #totoromoscow #ресторантоторо #тоторо #RRgroup #москва #вкусно #eat #food #япония #японскаякухня #rappoportrestaurant #рестораныраппопорта
レストラン「トトロ」ではこのフェスティバルの期間中、築地市場から直接空輸した最後の珍味を味わうことができるほか、築地に代わってオープンした豊洲市場からの魚の質もきき比べができる。
フェスティバルのプログラムは週ごとに変わる。
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