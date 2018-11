日本へのクリル譲渡を支持するロシア人が増える＝世論調査

スプートニク日本

ロシア人の半数以上が日本をポジティブに捉えており(「非常によい」が10%、「基本的によい」が51%)、1年前(「非常によい」が6%、「基本的によい」が42%)より増えた。なお、日本を悪くとらえているロシア人は4分の1弱だった(「基本的に悪い」が13%、「非常に悪い」が7%)。