モスクワで桜が初咲き【写真】

スプートニク日本
モスクワの初桜は、同日、国立モスクワ大学の植物園でも観測された。同園ではちょうどスプリング・フラワー・フェスティバルが開催中で、ここでも開花は昨年。２０１８年に比べ、４日はやかった。
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プレスリリースによれば、「優美なピンク色のサハリン桜が話題」。
さらに、植物園内の果実園でも数日内には富士山の斜面から運ばれたチシマザクラも開花すると期待されている。
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