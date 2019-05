スプートニク日本

ロシアはその地理的特徴から国境が世界で一番長く、国境警備は国家の重要な課題として位置付けられている。この現状を踏まえてプーチン大統領は今月28日の「国境警備の日」に向けて、「国際テロリスト、密輸業者、国際犯罪集団の不法侵入を厳しく摘発する必要がある」と発言した。