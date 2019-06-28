モスクワのシェレメチェボ空港行きの道路が冠水【動画】

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シェレメチェボ空港は「今日、６月２８日、長引く大雨の影響でシェレメチェボ１地域の一部道路で冠水が起きています」と発表した。空港へのアクセスにはアエロエクスプレスを使い、ターミナル間の移動には地下鉄を使うことが推奨されている。
28.06.2019 Пилот воздушного судна спешит на свой рейс в Шереметьево :-) pic.twitter.com/YichEvtbRU— Рустем Адагамов (@adagamov) 28 июня 2019 г.
ロシアの車種「ガゼリ」の運転手も旅客輸送を手助けしている。ＳＮＳに投稿された映像には、人びとが軽トラックの荷台に立っている様子が映っている。
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#Шереметьево Паромогазель👏Кто в Шарик? ВэлкАм😎 Ливневка??? Нет не слышали...
ラジオ局「こちらモスクワ」が伝えるところ、道路冠水は長引く道路修繕に加え、側溝や雨水ますなどの排水システムが機能しないことが原因だ。
Шереметьево затопило. В терминале "В" сейчас так. Полиция перекрыла подъезд к терминалу. На месте работают три водооткачивающие машины. Рейсы из-за опаздывающих пассажиров задерживать не будут, вылеты по расписанию— URA.RU (@ura_ru) 28 июня 2019 г.
Видео: Hue pic.twitter.com/FLwvWYM9lj
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