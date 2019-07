「中央郊外旅客会社」は、「今年初めから3400人以上のアプリ利用者が、カズオ・イシグロ氏の小説『日の名残り』を読書のために選んだ。上半期、同書籍は最も人気となった」と発表した。

© AP Photo / Alastair Grant 韓国女性作家の新作「未来の図書館」寄贈 ただし読めるのは95年後

人気書籍トップ5には、アレクセイ・イワノフ氏の『The Geographer Drank His Globe Away 』(3300人)、ギョームミュッソ氏の『 ブルックリンの少女』(3000人)、ロバート・A・ハインライン氏の『夏への扉』(2700人)、チャールズ・マーティン氏の『The Mountain Between Us』(2400人)が入った。

ダウンロード数が最も多かったのは4月で、3万以上の電子書籍がデバイスにダウンロードされた。

関連ニュース

ロシア国民詩人、傑作の初版 ロンドンのオークションで6千万円超で落札