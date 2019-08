米ナショナル・インタレスト誌、ロシア海軍を評価

同誌は、アメリカ海軍とロシア海軍は対照的であり、それぞれが自国の戦略、歴史、産業、地理を反映していると書いている。

米国海軍が駆逐艦や大型船を中心としており、また軍事予算では他国に類を見ないとすれば、ロシアの切り札は、先日実験を終えた「スメーチ(竜巻)」のような最新小型船舶やコルベット艦、新型「ラーダ」のような改良版ディーゼル電気潜水艦である。

その他、すべての船舶には巡航ミサイル「カリブル」に代表されるような本格的な兵器が装備されている。

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation

露潜水艦、巡航ミサイル「カリブル」の発射(アーカイブ)