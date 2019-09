地元行政と住民との対話の際、プーチン大統領は地域で崩壊したすべてのインフラの復興過程を個人的に管理することと、すべての住民の問題が解決するまで緊急事態体制を維持することを約束した。

