モスクワが「旅行業界のオスカー」を受賞

モスクワのソビャーニン市長はインスタグラムに「我々は旅行業界の最も権威ある賞の１つ、ワールド・トラベル・ アワーズを受賞した。たった今、授賞式が終了し、モスクワが『旅行業界のオスカー』と称される主要な賞『最も優れた観光地。都市』を受賞した」と投稿した。
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Москва действительно #лучшийгородземли! Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии - World Travel Awards. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили "туристический Оскар" в главной номинации - "Лучшее туристское направление. Город". ⠀ В этом году столицу уже посетили 19,5 млн туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 млн экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей.
ソビャーニン市長は、今年はすでに1950万人の旅行者がモスクワを訪れたが、4500万人の日帰り旅行者はカウントしていないと指摘した。
最も多かったのは中国からの旅行者（39万7200人）で、2位はドイツ（14万4100人）、3位はフランス（7万4600人）、4位はイタリア（6万6900人）、5位はイスラエル（5万9900人）。
モスクワの他にロンドン、ニューヨーク、リスボン、パリ、サンクトペテルブルク、シドニー、リオデジャネイロ、その他の都市がノミネートされた。
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