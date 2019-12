ミサイルシステム「アバンガルド」正式に任務へ　露、世界初の超音速大陸間兵器を持つ国家に

これまで伝えられたように「アバンガルド」の最初の配備先はオレンブルク州(シベリア)ミサイル師団。

プーチン大統領は「アバンガルド」を他の最新兵器とともに昨年の教書演説で紹介した。これによりロシアは超音速兵器の所有を公式に発表した世界初の国となった。