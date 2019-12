2019年のロシア軍備調達費が明らかに

クリヴォルチコ国防副大臣は、これら資金の68%以上が一連のハイテクモデルの調達に充てられた、と付け加えた。副大臣によると、これにより各軍隊の現代的兵器の軍備水準を維持できたという。

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation