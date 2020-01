ロシアは核兵器分野で初めて世界のすべての国の先を行っている＝プーチン大統領

プーチン大統領は「国家安全保障の強化に関する我々の措置は、適時に、かつ十分に行われた。初めてであることを強調したいのだが、ソ連時代及び最近を含む核ミサイル兵器が存在してから今日までの全歴史において初めて、我々は誰のことも追い越そうとせず、反対に、世界の他の主要な国々が、ロシアがすでに保有している武器をまだ製造していないことを強調したい」と述べた。

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation