ロシアの新型コロナ感染者、35万人突破

ロシアでは過去24時間に新型コロナウイルスの感染者が新たに8946人確認された。死者は92人増えた。8946人のうち3908人（43.7％）は臨床症状のない濃厚接触者だった。

Worldometersの統計によると、ロシアの感染者数は累計35万3427人、死者数は3633人、回復した人の数は11万8798人。

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy 新型コロナ感染者数の増加は、スーパー・スプレッダーに関係している＝研究者

モスクワでは過去24時間に新型コロナの感染者が2560人確認された。死者は41人増えた。モスクワの累計感染者数は16万6473人、累計死者数は2034人、回復者数は5万3586人。モスクワ州の新規感染者数は831人、ペテルブルクは374人。

25日の時点で、ロシアは新型コロナの累計感染者数が世界3位。2位はブラジルで36万5213人、1位は米国で168万6436人。