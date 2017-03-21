ドバイに「ロボコップ」誕生　【動画・写真】

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ドバイにロボット警察官を配置する案が初めて発表されたのは２０１５年。ロボットはドバイ警察のコールセンターとつながっているスクリーンとマイクを使って人々と交流することができる。
様々な言語を使いこなすロボットは質問に応じることができる。またロボットで警察への通報や、罰金の支払い、法執行機関への文書提出などもできるという。
Check out the #Dubai Police Robot #SCEWC16 #SmartCityExpo #SoundOn pic.twitter.com/9TUDvsoqMl— Tom Gray (@TomGrays) 17 ноября 2016 г.
同ロボットは昨年ドバイで開かれた展覧会GITEXで発表された。
またドバイには２０３０年までに人間の助けなしに稼働する現代的な警察署も誕生し、ドバイでは警察職員全体の約４分１がロボットとなる。
.@Telegraph: The first robot police officer will be on patrol in #Dubai by May this year according to @DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/mn9Zugqytq— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 20 марта 2017 г.
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