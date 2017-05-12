ロシアの大学生　スポーツカー「クリィム（クリミア）」開発に乗り出す【写真・動画】

© AFP 2017/ ERIC PIERMONT 日本のデザイナーが「理想的な」ポルシェを作る【写真】

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新型スポーツカーのデザインは昨年発表の初代ロードスターとは異なり、大量生産に最大限近づけられたものとなる。工場生産は２，３年後に開始される予定。

組み立て場所については明らかにされていない。これより前、開発者らからは生産場所はクリミアになる可能性が示唆されていた。

「クリィム」プロジェクトのサイト情報によれば、プロジェクトは現在テスト段階にあり、クーペとロードスターの２モデル。価格は６５万ルーブル（およそ１３０万円）から。

Студенты МГТУ им. Баумана, инженеры вузовского конструкторского бюро «Формула Студент», построили родстер «Крым». pic.twitter.com/y8GK8RVO0s — Олег Степанов (@Stepanov_Oleg) 23 июня 2016 г.

​初代「クリィム」のモーターは「カリーナ」と同様２リットル型だが、開発を進めて最終的には１４０馬力まで到達する見込み。スピードはわずか８．６秒で時速１００キロにまで上げられる。

Российский родстер "Крым"! Разработан выпускниками МГТУ им. Баумана! Сто процентов на мельдонии!😆😉👍🏼 pic.twitter.com/X4XhtKfmpv — Александр Дедуренко (@ADedurenko) 23 июня 2016 г.

​先の報道によると、日産はクロスオーバー車「エクストレイル」の「X-Scape」グレードを新たにお披露目した。