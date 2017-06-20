スカイプ　世界的な不具発生

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伝えられたところによると、欧州全土および米国の複数の州でサインインできない、あるいは障害が発生しているほか、ベラルーシやウクライナでも不具合が生じた。
スカイプチームは、問題が生じていることを把握しており、解決するためのあらゆる措置を講じたと発表した。なお不具合の原因は伝えられていない。
問題はスマートフォンのアプリにも影響を与えた。
Welcome to #Skype. #skypedown pic.twitter.com/KiicSrXrtg— Zoran (@ZokaBazooka) 20 июня 2017 г.
@microsoftfrance Skype est toujours down?!— Pierrick (@pierriick_p) 20 июня 2017 г.
Problems with #Skype in the UK at the moment.#skypedown https://t.co/nsznoy7zDg— Mike Irving (@mikeirvingweb) 20 июня 2017 г.
We have resolved the issue affecting Skype connectivity. Thank you for your patience, and enjoy Skype! pic.twitter.com/FI1XBmKCVN— Skype Support (@SkypeSupport) 20 июня 2017 г.
先の報道によると、米マイクロソフトは、音声通話やチャットができる「スカイプ」で、ロシア語ユーザーたちはビデオ通話と音声通話の日本語への同時通訳機能の利用が可能になったと発表した。
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