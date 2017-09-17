ドバイで世界最大の発電所建設へ【動画】

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「ザ・ナショナル」によると、発電所の出力は７００メガワット。
ソーラーコレクター用の構造物の高さは２６０メートルとなる。
أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 700 ميجاوات وبتكلفة 14.2 مليار درهم #دبي pic.twitter.com/MN7hYe4o7s— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 16 сентября 2017 г.
これは現時点で世界で最も高いソーラーコレクター用構造物。
建設費は、３９億ドルと見積もられている。
Dubai awards $3.9bn contract for solar energy project https://t.co/7jbfDnmmXc #Dubai #properties #UAE— Freedom Land Dubai (@DubaiLands4U) 17 сентября 2017 г.
ドバイ当局の計画によると、「クリーン」エネルギーが占める割合は２０２０年までに２５％、２０５０年までに７５パーセントとなる予定。
先の報道によると、中国にある世界最大の水上太陽光発電所の動画が独メディア「Ruptly」によって公開された。
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