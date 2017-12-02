新たな流行？　写真の顔の表情を動かすアプリ登場！【写真】

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アプリにはいくつかのモードがある。写真をスキャンして顔を認識し、「生き生きとした」表情を与えるのだ。いくつかの感情が選べる。
結果はＧＩＦ画像やループ動画として保存可能。ＳＮＳでシェアすることもできる。
Harry Potter-like moving pictures become reality! Simple photos turned into super-realistic 3D animations rock the web (PHOTOS, VIDEOS) https://t.co/o5yGasZgw1 #MugLife pic.twitter.com/DmDTxtYMrB— Sputnik (@SputnikInt) 30 ноября 2017 г.
人気のミーム（ネタ画像）でアプリを試したユーザーもいる。
Когда попробовал новое меню #muglife pic.twitter.com/yQPzURRxiT— KFC (@kfcrussia) 30 ноября 2017 г.
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