中国で自動運転バスの試験運行が始まる【写真】

中国の広東省深セン市で２日、自動運転路線バス４台の試験運行が始まった。新華社通信が報じた。

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自動運転バスの大きさは一般的なバスよりも小さく、１．２キロの所定ルートを時速１０キロから３０キロで走行することが可能。

​バスにはレーザーセンサー、カメラ、GPSアンテナが装備されており、歩行者、自動車、障壁などとの衝突を避けたり、安全な体制で車線変更をしたり、特定の場所で停車することがプログラムされている。

The first two of a new model of Self-driving electric buses have been shipped to Shenzhen https://t.co/qOpc9urTYf pic.twitter.com/8a8FZuP1g3 — Shenzhen (@ShenzhenCity) 14 ноября 2017 г.

​なおバスは自動運転だが、非常事態の際にバスを手動運転に切り替えたり、ブレーキをかける必要がある場合に備えて車両にはドライバーが乗る。

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