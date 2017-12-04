中国で自動運転バスの試験運行が始まる【写真】

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自動運転バスの大きさは一般的なバスよりも小さく、１．２キロの所定ルートを時速１０キロから３０キロで走行することが可能。
#Shenzhen to test self-driving buses on two routes https://t.co/ikhw3O79RQ pic.twitter.com/TUyKEAOKkE— People's Daily,China (@PDChina) 21 сентября 2017 г.
バスにはレーザーセンサー、カメラ、GPSアンテナが装備されており、歩行者、自動車、障壁などとの衝突を避けたり、安全な体制で車線変更をしたり、特定の場所で停車することがプログラムされている。
The first two of a new model of Self-driving electric buses have been shipped to Shenzhen https://t.co/qOpc9urTYf pic.twitter.com/8a8FZuP1g3— Shenzhen (@ShenzhenCity) 14 ноября 2017 г.
なおバスは自動運転だが、非常事態の際にバスを手動運転に切り替えたり、ブレーキをかける必要がある場合に備えて車両にはドライバーが乗る。
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