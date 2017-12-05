初期宇宙の地図作成の天体物理学者に３億円【写真】

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賞金は３００万ドル（約３億４０００万円）。
ＮＡＳＡのウィルキンソン・マイクロ波異方性探査機（WMAP）を用いて、彼らは初期宇宙の詳細な地図を作成した。
Seeing the glow behind the universe nets UBC scientist a Breakthrough Prize in #Physics https://t.co/bwp9lp9Zli pic.twitter.com/8LN4pr3Zr0— Space Newz (@Space__Newz) 4 декабря 2017 г.
また、５人の生物学者と２人の数学者もブレイクスルー賞に選ばれた。
また、若手研究者に贈られる「ニューホライズンズ賞」や学生に贈られるブレークスルー・ジュニア・チャレンジ賞に、数人が選ばれた。
Three Princeton scientists share Breakthrough Prize for mapping the early universe https://t.co/egucoAlKR2— Michael Gordin (@GordinMichael) 4 декабря 2017 г.
ブレイクスルー賞は６年前、グーグルの共同創設者セルゲイ・ブリン氏と起業家ユーリ・ミルナー氏と芸術家ジュリア・ミルナー氏、フェイスブック創設者のマーク・ザッカーバーグ氏と慈善家プリシラ・チャン氏、起業家アン・ヴォジツキ氏が創設した。
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