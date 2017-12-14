ロシアのソユーズMS-０５宇宙船がISSから分離　クルー帰還へ

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本船で地球に帰還する宇宙飛行士は、ロシア宇宙開発国営企業「ロスコスモス」所属のセルゲイ・リザンスキー氏、米航空宇宙局（NASA）のランディ・ブレスニク氏、欧州宇宙機関（ESA）のパオリ・ネスポリ氏の３名。ミッション期間は１３９日に及んだ。
ISSの滞在クルーとして残っているのは、アレクサンドル・ミシュルキン氏（露）、マーク・バンディ氏（米）、ジョセフ・アカバ氏（同）の３名となった。
ソユーズ「MS-０５」の着陸場所はカザフスタン・カラガンダ州ジェスカスガン市より南東１４７キロの地点で、予定時刻はモスクワ時間１１時３８分とされている。
Пилотируемый корабль #СоюзМС05 штатно отстыковался от Международной космической станции и находится в автономном полете. Посадка запланирована в 11:38 мск. Трансляция будет доступна на нашем сайте — https://t.co/tL30gTow3Y. pic.twitter.com/PUufj6d3cT— РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 декабря 2017 г.
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