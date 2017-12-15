２０１７年度クラッシュテスト　最も危険な車ランキング【写真】

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今年度の衝突安全テストで同車は５つ星のうち１つも手に入れなかった。
Автомобиль Fiat Punto получил нулевые баллы в краш-тестах Euro NCAP #Уфа #Уфасити #Ufa #UfaTime https://t.co/sEoIQhTJPc pic.twitter.com/8aSHxw0OQf— UfaTime.ru (@UfaTime) 13 декабря 2017 г.
これはある種のワースト記録に値する。これほど低い評価を示せた車は今まで１台も無かったのだ。
Fiat Punto the first car ever to be awarded zero stars following Euro NCAP crash tests https://t.co/ytHHopS7Pb pic.twitter.com/XwFJub7UoI— MSN Singapore (@MSN_Singapore) 14 декабря 2017 г.
運転席以外にシートベルトを着用する指示が無かったこともマイナス評価につながった。
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