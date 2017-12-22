中国で新たな「世界最長」ガラス橋が完成【写真】

中国河北省で新たな世界最長ガラス橋の建設が完了し、２４日にオープンする予定となっている。China Daily紙が伝えた。

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河北省石家荘市平山県に完成した橋の長さは４８８メートル、幅２メートル。厚さ４センチの透明のガラスパネル１０７７枚から造られ、橋の総重量は約７０トンになる。２つの切り立った断崖の間で２１８メートルの高さに架けられた。

この橋は、訪問者が中央部に近づくと多少の揺れが生じるように作られている。設計上は最大２０００人分の重さに耐えられるが、通行人数として許可されるのは５００人以下。建設期間は１年半だった。

World’s longest glass bridge: 200 meters above the river! This world’s longest glass bridge is China’s Hebei Province pic.twitter.com/mgnhDzuJaj — China Daily Asia (@ChinaDailyAsia) 21 декабря 2017 г.

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