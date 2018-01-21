マスコミ、ハワイが核攻撃を受けた場合の被害をシミュレートする【写真】

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専門家らは、スティーブンス工科大学で開発された特別プログラムNukemapを使用した。
On the one-week anniversary of the #Hawaii false alarm, @DefTechPat examines what a nuclear attack on the islands would actually look like. https://t.co/9P9xSmBRTC pic.twitter.com/WIDeN7AYoh— Defense One (@DefenseOne) 20 января 2018 г.
分析用に選ばれたのは、TNT換算で200キロトンの破壊力を持つ爆弾。爆発の震源地は人口およそ４０万人のハワイの首都ホノルルとされた。
© 写真: Pixabay
計算によると、地上６００メートルの高さでの爆発によって一瞬にして１５万８０００人が死亡、１７万３０００人が負傷、火球の直径は５キロに達するという。
先にハワイ州当局は、ミサイル脅威に関するメッセージを住民に誤送信し、パニックを引き起こした。
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