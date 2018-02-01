山猫のイースタン・クーガーの絶滅確認

スプートニク日本
野生動物リストには、イースタン・クーガーは１９３８年から絶滅が危惧されてきたが、個体群または単独として、これまでどこかで生存していたことを裏付ける証拠がなくなったと記載された。
同時に、一部の科学者らは、北アメリカ産の大型ネコ科の種分類について熱心になっているが、この場合、この動物の個体群のうち、一つの亜種の「絶滅」について議論すること、まさにそれこそが重要な論点だ。
Восточная пума официально признана вымершим подвидом, согласно распоряжению, опубликованному в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США.Вымерла из-за небрежности и халатности властей штатов в своём отношении.Один из уникальнейших видов пум. #восточнаяпума #пума pic.twitter.com/PQOgdnmfmH— МЕМЯЦ (@HOUND139) 29 января 2018 г.
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