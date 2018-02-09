ＮＡＳＡ探査機、過去最遠の惑星の写真の撮影に成功【写真】

ＮＡＳＡは、無人探査機ニューホライズンズが今までで地球から最も遠い、６１億２千キロにある準惑星２つの撮影に成功したと明らかにした。

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米ボールダーにあるサウスウエスト研究所でのニューホライズンズの冥王星ミッションの主任研究員、アラン・スターン氏は「ニューホライズンズは長年に渡り先駆的ミッションであり続け、初めて冥王星を研究し、初めてカイパーベルトを研究し、今まで打ち上げられた中で最速の宇宙機だ。そして今、地球から史上最も遠いところで画像を撮影することに成功した」と述べた。

See this image? It's the farthest image from Earth ever taken! Our @NASANewHorizons spacecraft – which is on its way to the distant, icy Kuiper Belt – took this image of objects in that region on Dec. 5 when it was 3.79 billion miles from our home planet: https://t.co/K8BOFWB6Oj pic.twitter.com/VhwInKxhUZ — NASA (@NASA) 8 февраля 2018 г.

２つのカイパーベルト天体、「２０１２ＨＺ８４」や「２０１２ＨＥ８５」の写真はボイジャー１号が樹立した記録を破った。ボイジャー１号はほぼ２８年前の１９９０年２月、地球から６０億６千万キロの距離にある写真の撮影に成功した。