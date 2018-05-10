ロールス・ロイス初のＳＵＶがお披露目【動画】

スプートニク日本

ロールス・ロイスの トルステン・ミュラー・エトヴェシュＣＥＯは「新しいロールス・ロイスのローンチは奢侈産業史における歴史的瞬間だ。

今日、私たちは高い基準を設定し、社会のハイクラスを占め、モバイルな生活様式を送って一箇所に縛り付けられていない人びとに向けられた車の新たな階級を提示する」と述べた。

Luxury automaker @RollsRoyce has unveiled its first SUV, the Cullinan. For $400,000, customers can get their hands on one by the end of 2018 https://t.co/dDoyPq0lct pic.twitter.com/ZesE7NbWqR — CNNMoney (@CNNMoney) 10 мая 2018 г.

​全輪駆動車の細かい技術的データはまだ秘密だ。明らかなのは、車内にスイッチを押すとトランクから出て来るカクテルテーブルが搭載されており、その際にトランクの屋根がひさしとして機能するということだ。

関連ニュース

プーチン氏 大統領就任式に国産新車で

トヨタ、伝説のスポーツカーを復活させたコンセプトカーを披露