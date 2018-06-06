ロシア、双胴式輸送機のモデルのテストに成功 【写真】

Новейший двухфюзеляжный самолет РФ: подробности испытаний…



Российские инженеры ЦАГИ продолжают испытания новейшего перспективного самолета с двумя фюзеляжами для использования в транспортной… https://t.co/DenVo4p4tJ pic.twitter.com/zLi6fJhu6k