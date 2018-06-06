ロシア、双胴式輸送機のモデルのテストに成功 【写真】

スプートニク日本
テストは、 風洞で最大で秒速50m/ｓの気流を発生させて行われた。
Новейший двухфюзеляжный самолет РФ: подробности испытаний…— Анатолий Курпасов (@kurpasov) 31 мая 2018 г.
Российские инженеры ЦАГИ продолжают испытания новейшего перспективного самолета с двумя фюзеляжами для использования в транспортной… https://t.co/DenVo4p4tJ pic.twitter.com/zLi6fJhu6k
プロジェクトによると、同輸送機は最大４０トンの貨物を運ぶことができ、宇宙機器の輸送機としても使用できる。
ЦАГИ провел очередной этап испытаний перспективного двухфюзеляжного самолета — https://t.co/plJUiYDdkv pic.twitter.com/JIsja1pQ4R— СоюзМаш Подмосковья (@SouzMashMO) 3 июня 2018 г.
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