ナショナル・インタレスト誌　露「ターミネーター」は「米の最も殺人的な兵器を破壊」可能に

執筆者によると、BMPT‐72「ターミネーター」の第3世代は、空中や地上の目標、また敵の人的・非人的戦力といった全種類の目標を撃破できるようになるという。この際、新型ターミネーターには、軌道を変更でき、また飛行中の破壊が可能な「地対空」弾薬が装備され、この弾薬により、「ターミネーター3」が無人航空機を撃墜することが可能になると、記事では強調されている。