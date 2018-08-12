ペルセウス座流星群の「星雨」極大、きょうは絶好の観察チャンス【写真】

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ペレセウス流星群の観測は天文学者だけではなく、世界中の一般の人たちも可能。流星はまばゆいが、観測には街の灯りから離れる必要がある。
The #Perseids meteor shower should put on an unusually good show tonight & tomorrow night. Get viewing tips from the meteor experts: https://t.co/BD39pqJbhy pic.twitter.com/02S5NHlNZm— Corey S. Powell (@coreyspowell) 11 августа 2018 г.
「流星雨」は、ペレセウス座から毎年７月１７日から８月２４日の間に地球に向かって流れ落ちる。今年一番の美しさのピークを迎えるのは８月１１日から１３日の間。まさにその瞬間、もっとも人気で絢爛たる流星ショーに見とれることができる。
Something to look forward to this weekend #Perseids are here! pic.twitter.com/XNVSRzlXjx— UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) 10 августа 2018 г.
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