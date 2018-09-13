英国で「空飛ぶ電動タクシー」の実験に成功【動画】

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「空飛ぶ電気タクシー」の無人プロトタイプの試験飛行は、「バーティカル・エアロスペース」の最高経営責任者スティーブン・フィッツパトリック氏と、米「ボーイング」社及び仏「エアバス」社の元エンジニアたちの主導で実施された。

専門家らによれと、乗客２人を想定した量産モデルの航続距離は最大８００キロメートル。垂直離着陸ができ、時速８０キロまで加速可能。試験機は２人から４人を乗せて最大１５０キロの距離を飛行することが可能。最高速度は時速３００キロ。

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