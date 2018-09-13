英国で「空飛ぶ電動タクシー」の実験に成功【動画】

スプートニク日本
「空飛ぶ電気タクシー」の無人プロトタイプの試験飛行は、「バーティカル・エアロスペース」の最高経営責任者スティーブン・フィッツパトリック氏と、米「ボーイング」社及び仏「エアバス」社の元エンジニアたちの主導で実施された。
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Is it a bird? Is it a plane? No — it’s our first ever full scale vertical take-off prototype in the sky for the very first time! Photo @gfwilliams #verticalaerospace #verticaltakeoff #rocketscience #eVTOL #aerospaceengineer #aerospaceengineering #carbonfree #electricvehicle #electricity
専門家らによれと、乗客２人を想定した量産モデルの航続距離は最大８００キロメートル。垂直離着陸ができ、時速８０キロまで加速可能。試験機は２人から４人を乗せて最大１５０キロの距離を飛行することが可能。最高速度は時速３００キロ。
関連ニュース
ロールス・ロイス、空飛ぶタクシーのプロトタイプ発表【写真・動画】
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)