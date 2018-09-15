スペースＸ、初の宇宙観光客を選抜【写真】

米企業「スペースＸ」が、打ち上げロケット「ビッグ・ファルコン・ロケット（ＢＦＲ）」に乗って月の周囲を飛行する世界初の観光客を選んだと、ツイッターにおける公式ページで同社が発表した。

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投稿では、「この重要な一歩は、このような旅行を夢見ている普通の人々に対し、宇宙への道を開くことになるだろう」と述べられている。

旅行者とは既に契約が署名されている。また、同社では、選ばれた観光客の名前が１７日に発表されると明らかにしている。しかし、ネットユーザーらは既に、それが誰になるのか言い当てようと試みている。

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk — SpaceX (@SpaceX) 14 сентября 2018 г.

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