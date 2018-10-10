「これはエイリアンではありません」:「ファルコン９」の打ち上げで生じた夜空の不思議な現象【写真・動画】

米宇宙開発企業スペースＸは現地時間７日夕、カリフォルニア州のバンデンバーグ空軍基地からアルゼンチンの人工衛星SAOCOM 1Aを搭載した「ファルコン９」ロケットを打ち上げた。SNSには、この打ち上げで生じた夜空の不思議な現象の画像などが次々と投稿されている。CNNが報じた。