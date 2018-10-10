「これはエイリアンではありません」:「ファルコン９」の打ち上げで生じた夜空の不思議な現象【写真・動画】

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カリフォルニア州の夜空で見られた不思議な現象は大勢の人を魅了した。
Purty.— Anthony Ruggieri (@AnthonyRuggie13) 10 октября 2018 г.
"Photos of SpaceX's Night Rocket Launch" https://t.co/Fb9xlbjSnj pic.twitter.com/apUebOguyV
Spectacular SpaceX Rocket Launch Lights Up the Southern California Night Sky https://t.co/bPyM42u805 pic.twitter.com/b3EoEdTUMK— SPACE.com (@SPACEdotcom) 8 октября 2018 г.
ロサンゼルスのエリック・ガルセッティ市長はツイッターに、ロケットによって青白く照らし出された夜空の画像を投稿し、「これはエイリアンではありません」とコメントし、９０００件以上の「いいね！」を獲得している。
Timelapse of yesterday's Falcon 9 rocket launch over Los Angeles. pic.twitter.com/L9qRiCBB3q— Starry Night 🌃✨ (@Astrolmages) 9 октября 2018 г.
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