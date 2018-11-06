世界初の折りたたみスマホを中国メーカーが発表　【動画】

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同社が説明するところ、性能は世界に類を見ない。ディスプレイには７．８インチで１９２０×１４４０ピクセルのAMOLEDを採用。
This is the "world's first foldable screen phone" released by Rouyu Technology, which will use the Snapdragon 8150 processor, but its design is very rough, just to seize the "first", this is a futures product. pic.twitter.com/M0v9o2z0Bw— Ice universe (@UniverseIce) 31 октября 2018 г.
スマホは２０万回以上の折り曲げに耐える耐久性を持つという。Ro-Chargeテクノロジーにより、１時間で充電ゼロの状態から８０％まで充電される。GSMArenaが報じる。
今週中にも中国国内向けに発売する。ストレージ１２８バイトでメモリ６Ｇバイトのモデルは９０００元（約１４万７０００円）。世界市場では１２月末に出荷される。
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