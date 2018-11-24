あの１９世紀の英国殺人者の顔が再現される【写真】

ロンドン大学クイーン・メアリーの研究者らがデジタル技術を用いて、英国でよく知られる１９世紀の殺人者、ジョン・ベリンガムの顔を高精度で再現することに成功した。

スプートニク日本

ベリンガムは英国史上唯一、首相を殺した殺人者。ベリンガムは１８１２年、議会の建物の中でスペンサー・パーシヴァル首相に発砲し、殺害した。

ベリンガムは逃亡を図らず、その行為を政府の怠慢からの絶望によるものだと説明した。

Myself and forensic imaging specialist Hew Morrison have been working on this project over the last few months: this is a reconstruction of the skull of John Bellingham at our @BartsPathology museum. He assassinated a prime minister in 1812, and was hangedhttps://t.co/UAEPJtiVJn pic.twitter.com/oyyX9uwRo1 — Carla Valentine (@ChickAndTheDead) 23 ноября 2018 г.

​大学サイトが伝えるところ、顔の再現にはベリンガムの頭蓋骨を用いた。線の一本一本が、頭蓋骨および顔面の筋肉の解剖学的構造を考慮してコンピューターで調節された。歯は残存するエナメルに基づいて再現された。

関連ニュース

マヤ儀式の生贄「エバ」の見た目を再現