必見！　国際宇宙ステーションから飛び立つロシア「ソユーズＭＳ－１１」号【写真】

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６時間の飛行の後、新しい乗組員を乗せた有人飛行船「ソユーズＭＳ－１１」号は、ＩＳＳのロシアモジュールとのドッキングに成功した。
搭乗したのはオレグ・コノネンコ（ロシア）、デイビット・セイント・ジャックス（カナダ）、アン・マクレーン（米国）飛行士。
Congratulations to the Russian Space Agency @roscosmos and all international partners for a flawless launch of #SoyuzMS11. And welcome to space, @Astro_DavidS, @AstroAnnimal and Oleg! #Exp57 #Exp58 #Horizons pic.twitter.com/rzEjtm2PcO— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 3 декабря 2018 г.
前回１０月１１日、「ソユーズＭＳ－１０」号を載せた「ソユーズＦＧ」運搬ロケットは発射後、事故が発生。アレクセイ・オフチニン、ニック・ヘイグ両飛行士はカザフスタンに緊急着陸した
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