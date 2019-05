ネットフリックスの人気ドラマ「13の理由」公開から1ヶ月で、米国で10〜17歳の少年のあいだの自殺件数が統計的に大きく増加した。同作品は女子高校生が自殺した理由を軸にしたドラマ。 研究結果は米児童青年精神医学会雑誌(Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry)に掲載された。