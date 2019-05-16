独新興企業リリウム、空飛ぶタクシーを初実験　２０２５年までのサービス開始目指す【動画・写真】

スプートニク日本

同社は２０１５年以降、空飛ぶタクシーの開発に向けて１億ユーロを超える投資を集めている。今回公開されたプロトタイプは５人乗りの飛行機型で、座席のうち１つがパイロット用、４つが乗客用となっている。

Introducing the Lilium Jet. The world’s first all-electric, jet-powered five-seater air taxi.



See the full film here: https://t.co/jy4BdyPNqV



Far away has #NeverBeenCloser pic.twitter.com/YDNjYU4FRO — Lilium (@Lilium) 16 мая 2019 г.

完全電動式のジェットエンジン３６基を備え、１回の充電で最大３００キロの距離を飛行できる。この距離を飛行するためにかかる時間は、最高速度で飛行した場合、最長で１時間。

Lilium unveils five-seater air taxi prototype after a successful maiden flight for its latest jet https://t.co/xwZDB3Qc0i by @sohear pic.twitter.com/QX8hF0JjFD — TechCrunch (@TechCrunch) 16 мая 2019 г.

リリウムは、米配車大手ウーバー・テクノロジーズによるサービスで使われているようなアプリに基づいた空飛ぶタクシーサービスについて、早くも２０２５年までに数多くの都市で開始するとの目標を立てている。運賃は、１人当たり１回の飛行で約７０ドルになるという。

関連ニュース