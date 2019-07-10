ノルウェー　１０万倍の過剰な放射能レベルを記録　沈没した旧ソ連潜水艦で【写真・動画】

TV2の報道によれば、原子炉区画の換気管周辺は、放射能レベルが過剰に超過したにも関わらず、そのレベルはノルウェー海での漁業にとって脅威とはならないという。

Slik ser den sovjetiske atomubåten "Komsomolets" ut i dag – 30 år etter at den sank i Norskehavet. Forskerne fikk de første bildene av vraket sent søndag kveld. pic.twitter.com/4QBMB3svPv — Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (@Straalevernet) 8 июля 2019 г.

​旧ソ連潜水艦K-278「コムソモレツ」は1989年4月7日、ノルウェー海のビュルネイ島から180キロの地点で、水深1680メートルのところに沈没した。

Институт морских исследований (Норвегия) выложил на YouTube ролик с затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец».



Видео получено 7 июля с глубоководного беспилотного аппарата Ægir 6000, переносимого научно-исследовательским судном G. O. Sars. pic.twitter.com/uJu4Xun1um — Александр (@b0Abr32ZeQiS1mx) 10 июля 2019 г.

​潜水艦の搭乗員69人のうち、42人が死亡した。事故の原因は火災だった。事故の原因は、潜水艦の乗組員の訓練が不十分だったことにあった。潜水艦K-278「コムソモレツ」は、潜水記録1027メートルを維持している。

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