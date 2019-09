2050年までに難民は150万人増えるが、彼らがどこで庇護を求めるのかはわからない＝学者

スタンフォード大学の学者らが実施した調査によると、壊滅的な気候変動は、豊かな国と貧しい国の経済格差を25%増加させる。

世界は2050年までに、あまりにも暑くなり、収穫量が減り、そのため食料が足りない地域からの難民たちであふれる。VICEチャンネルが伝えた。

RAICES(Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services)の弁護士、ジャンヴィト ・グリエコ氏は、環境難民の移動プロセスはすでに始まっているが、彼らは故郷を去った理由を正直に示すことができないと述べている。なぜなら気候変動は、国連の1951年難民の地位に関する条約に定義された難民に庇護を与える理由のリストに含まれていないからだ。

RAICESの専門家らは、気候変動による人の移動を将来的に合法化するためには、すでに現在、環境難民の正式な国際的地位を確立する必要があると呼びかけている。