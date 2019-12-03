日本の探査機「はやぶさ２」　地球帰還に向けてイオンエンジン噴射

テック＆サイエンス
短縮 ＵＲＬ
0
0
https://cdn1.img.jp.sputniknews.com/images/672/29/6722980.jpg
Sputnik 日本
https://cdn1.img.jp.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn1.img.jp.sputniknews.com/i/logo.png
https://jp.sputniknews.com/science/201912036886109/
日本の探査機「はやぶさ２」は３日、地球帰還に向けて主力エンジンであるイオンエンジンを噴射、加速を開始した。
宇宙航空研究開発機構（JAXA）によると、日本時間11時42分に「はやぶさ２」のイオンエンジンの加速開始が確認され、機体の状態も正常だという。
「はやぶさ２」は11月、地球帰還に向けて小惑星「リュウグウ」を出発した。来年末ごろ地球に帰還する。「リュウグウ」で採取したとみられる岩石の破片を地球に持ち帰る予定。
JAXAの「はやぶさ２」プロジェクトでプロジェクトマネジャーを務める津田雄一氏は3日、ツイッターで「地球人の皆様、ただいまリュウグウからのお届け物を発送いたしました。お渡しは約1年後になります。責任をもってお届けいたしますので、大きな期待と少しの心配とともにお待ちください」とのメッセージを伝えた。
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)