陸上から海へ進化する途中のクジラの化石が発見

Aegicetus gehennae, a new late Eocene protocetid (Cetacea, Archaeoceti) from Wadi Al Hitan, #Egypt, and the transition to tail-powered swimming in whales; Philip D. Gingerich, Mohammed Sameh M. Antar, Iyad S. Zalmouthttps://t.co/h2afImjnvN pic.twitter.com/2bC3AcwjIa