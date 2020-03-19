Apple、新型iPad ProとMacBook Air発表【写真】

新iPad Proには、A12Z Bionicチップ、8コアのグラフィックプロセッサー（GPU）、1200万画素の広角カメラ、1000万画素の超広角カメラ、LiDAR（ライダー）スキャナが搭載されている。LiDARは、レーザー光を照射し、物体に当たって跳ね返えるまでの時間によって距離を測定する技術で、より現実的な拡張現実（AR）を体験するためのもの。

新型 MacBook Air © 写真 : Apple

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新型iPad Pro © 写真 : Apple

新型iPad Pro © 写真 : Apple 1 / 4 © 写真 : Apple 新型 MacBook Air

また、iPadを支え、角度を調節してノートPCのようにもできるトラックパッド付きの新しいキーボード「Magic Keyboard」が特徴の一つとなっている。

バッテリー駆動時間は10時間。価格は、11インチは799ドル、12.9インチは949ドル。iPad Proは米国で来週から発売される。Magic Keyboardは5月に発売予定。

Appleは、13インチMacBook Airも発表した。4コアIntel Core i7プロセッサ、最大2TBのSSD、Magic Keyboardを搭載している。Appleによると、生産性が高く、ゲームもできるという。新MacBook Airの価格は999ドル。

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