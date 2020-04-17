宇宙船「ソユーズMS-15」カザフスタン草原に着陸【動画】

今回の帰還組はISSに残るアナトリー・イワニシン飛行士、イワン・ワグネル飛行士（以上ロシア）、クリス・キャシディ飛行士（米国）に日本時間7時43分に別れを告げ「ソユーズMS-15」のハッチを閉めた。日本時間10時53分に宇宙船はISSを離れた。

国際的なコロナウイルス蔓延状況を考慮し、飛行士のピックアップは最短シナリオで行われる予定。3人の飛行士は宇宙船からピックアップされた後、ヘリコプターでバイコヌール基地へ運ばれる。飛行士の医療チェックはヘリコプター内で行われる。通常は医師によるチェックは専用テントで行われている。