イーロン・マスク氏、クルードラゴン打上げは「多惑星人類に向けた第一歩」

スペースX社共同設立者兼CEOのイーロン・マスク氏はNASAの中継で、人類は新たな宇宙船「クルードラゴン」を誇ることができる、と語った。

マスク氏は「この宇宙船は人間により人間のために作られた。ここ数日間の出来事を人類は誇りにできると思う」と語った。

​マスク氏によると、このミッションは「人類が多惑星種になるための第一歩」だという。一方でスペースX社には、宇宙飛行士を無事に地球に帰還させ、今後の再飛行に取り組むという容易ではない課題が立ちはだかる。

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

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© 写真 : FSUE "TsENKI" / Roscosmos スペースＸの宇宙船打ち上げでロスコスモスは損失を蒙る

スペースX社は5月30日、史上初の民間会社による有人宇宙飛行を成功させた。クルードラゴンを載せた運搬ロケット「ファルコン9」はフロリダ州ケープ・カナベラル宇宙ロケット打上げ基地から発射された。宇宙船「クルードラゴン」はISS（国際宇宙ステーション）にNASA宇宙飛行士のボブ・ベンケン氏とダグラス・ハーリー氏を運ぶ。

米国にとって今回のクルードラゴン打上げは9年ぶりの有人宇宙飛行となった。2011年にスペースシャトルが退役、それ以来NASAの宇宙飛行士の輸送はロシア船「ソユーズ」で行われてきた。

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