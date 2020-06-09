元女性宇宙飛行士　マリアナ海溝の最深部に女性として初めて潜水

サリバンさんと一緒に潜水したのは、実業家で研究者のビクター・ヴェスコヴォさん（54）。
サリバンさんらは水深1万915メートルまで潜水し、1時間半ほど海底に滞在したという。
チャレンジャー海淵は、地球にある海底で最も深い場所。西太平洋のマリアナ海溝南西部にあり、フィリピンの東1800キロ先、グアム島の南西500km先に位置する。この海淵に今までに到達したのは8人だけ。そのうちの1人が、2012年に潜水したハリウッド映画監督のジェームズ・キャメロン氏。
What a way to kick off #WorldOceansDay Dr. Kathy Sullivan becomes 1st woman to Challenger Deep & then connects to the @Space_Station Private companies leading the way in next generation of exploration @SpaceX @tritonsubs @CaladanOceanic https://t.co/U4NMc8iLa1— EYOS Expeditions (@EYOSExpeditions) June 8, 2020
Photo:E. Alvarez pic.twitter.com/7nhqtUBKoY
米ニューヨーク・タイムズ紙によると、潜水を終えたサリバンさんは、国際宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士らに今回の体験の感想について話し合ったという
関連記事
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)