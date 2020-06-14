日本の民間ロケットが上昇中に緊急停止　海に落下【動画】

北海道大樹町のベンチャー企業「インターステラテクノロジズ」は14日朝、小型観測ロケット「MOMO（モモ）」5号機を打ち上げたが、上昇中にエンジンを緊急停止した。時事通信が報じた。

同企業によると、14日午前5時15分にロケットを打ち上げたが、約36秒後にエンジンのノズル付近から破片が飛散するのを確認し、打ち上げから1分10秒後にエンジンを停止した。

ロケットは発射場から約4キロ沖の太平洋上に落下した。高度は11.5キロに達し、宇宙空間とされる100キロに到達しなかったという。

稲川貴大社長は「破損したとみられるが、原因は不明で今後究明する」とコメントした。

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