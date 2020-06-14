日本の民間ロケットが上昇中に緊急停止　海に落下【動画】

同企業によると、14日午前5時15分にロケットを打ち上げたが、約36秒後にエンジンのノズル付近から破片が飛散するのを確認し、打ち上げから1分10秒後にエンジンを停止した。
ＭＯＭＯ５号機 打ち上げ後に緊急停止https://t.co/IlJcRH6MUf pic.twitter.com/vFV55tk5k9— 十勝毎日新聞電子版 (@kachimai_denshi) June 13, 2020
ロケットは発射場から約4キロ沖の太平洋上に落下した。高度は11.5キロに達し、宇宙空間とされる100キロに到達しなかったという。
民間ロケット 宇宙空間に到達ならず、原因はノズルの破損https://t.co/KMy4E3IV4s— ニコニコニュース (@nico_nico_news) June 14, 2020
堀江貴文氏ら創業の宇宙開発ベンチャー企業インターステラテクノロジズ（IST、北海道大樹町）の稲川貴大社長は会見で、「ノズルの破損によって機体の飛行に乱れが生じた為、手動で緊急停止させた」と説明しています。 pic.twitter.com/ua3LVqVDqV
稲川貴大社長は「破損したとみられるが、原因は不明で今後究明する」とコメントした。
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