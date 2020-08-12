Xiaomi社　記念モデルの新しいスマートフォンを発表

「Mi 10 Ultra」には、6.67インチのTrue Color OLEDディスプレイ（リフレッシュレート120ヘルツ）が搭載予定。スマートフォンは、8～16ギガバイトのRAMと128～512ギガバイトの内蔵メモリの「Snapdragon865」チップで機能する。
For our 10th Anniversary, we've prepared some products tailored for this important moment!— Xiaomi (@Xiaomi) August 11, 2020
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スマートフォンの後部パネルには解析度48、48、12、そして20メガピクセルの4レンズが搭載される。ビデオは解析度8Kまたは4Kで撮影が可能。
Xiaomi社によれば、デバイスのフル充電は約25分で完了する。
価格については、約8万1000円から最大で約10万7000円とされる。
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