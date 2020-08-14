iPhone 12のリリース時期が明らかに

ツイッターのフォロワー数が20万を超えるプロッサー氏は、2020年にApple社は2つの重大発表を行うと発表した。
New, adjusted Apple dates!— Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020
Apple Watch & iPad
- Via press release
- Week 37 w/c Sep 7
iPhone 12 event
- Week 42 w/c Oct 12
iPhone 12 devices
- Preorders week 42 w/c Oct 12
- Shipping week 43 w/c Oct 19
iPhone 12 Pro devices
- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)
9月7日、同社は新しいアップルウォッチとアイパッドについて発表し、デバイスの情報はサイトで公開される。
10月12日、Apple社のプレゼンテーションが予定され、そこでiPhone 12シリーズが発表となる。
プロッサー氏の発表によれば、新しいスマートフォンの予約注文は発表の日に開始されるが、しかし、注文できるのは基本モデルのみとなる。
9月19日にはiPhone 12シリーズのデバイスの販売が開始となる。
この前、アップル社は今年の新型iPhoneの発売日が予定より数週間遅れることを明らかにした。
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