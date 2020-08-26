英国で空飛ぶタクシーが登場

有害廃棄物ゼロの航空機にはパイロットを含め5人まで搭乗できる。
タクシーの最高速度は時速241キロ。航空機のエネルギーはリチウムイオン2次電池（Li-ion電池）に充電されることになる。
Today we unveil Vertical’s fixed-wing eVTOL, VA-1X. It will be taken through certification with EASA in Europe and is on course to start commercial flights in 2024. Build will begin shortly, see here for more https://t.co/YY4fnn4N64 #evtol #uam #aerospace #verticalaerospace pic.twitter.com/Tm0uyQXPEi— Vertical Aerospace (@VerticalAero) August 26, 2020
同社のミハエル・チェルベンクCEOによれば、世界中のあらゆる都市で地上の交通機関が非常に混雑していることから、空飛ぶタクシーは交通渋滞の解消に最適と考えられている。
二酸化炭素ガスの廃棄ゼロの航空機は、エコロジーの観点から、航空宇宙分野で注目を集めている。空飛ぶタクシーは欧州航空安全機関による認証を受ける予定で、バーティカル・エアロスペース社の予定では、同社は2024年までに空飛ぶタクシーの料金が、たとえばヘリコプターの飛行よりも手頃なものとなるよう計画している。
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